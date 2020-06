Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

160,72 EUR +6,00% (29.06.2020, 15:56)



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

162,70 EUR +7,46% (29.06.2020, 16:11)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

180,719 USD +6,30% (29.06.2020, 15:57)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (29.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Vor ein paar Wochen habe es Boeing bereits angekündigt. Nun sei es soweit: Nach dem mehr als einjährigen Startverbot für den Mittelstreckenjet Boeing 737 Max könne der Flugzeugbauer mit Testflügen starten. Die Boeing-Aktie hebe zum Wochenstart ab.Die US-Luftfahrtbehörde FAA habe am Sonntag grünes Licht für den Start von Testflügen mit Testpiloten gegeben. Bis zu einer Wiederzulassung des für Boeing so wichtigen Kurz- und Mittelstrecken-Modells seien aber auch dann noch mehrere Hürden zu nehmen. Boeing-Kunden sei laut der Nachrichtenagentur Bloomberg der September als frühester Zeitpunkt genannt worden. Erst ab dann werde wohl auch mit Passagieren wieder abgehoben.An der Börse sorge die Testflug-Starterlaubnis jedoch für Erleichterung. Vorbörslich steige der Dow Jones-Titel am Montag um rund sieben Prozent. Im deutschen Handel sei die Boeing-Aktie ähnlich stark auf 162,10 Euro gestiegen.Die Boeing-Aktie bleibt daher eher etwas für mutige Trader, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: