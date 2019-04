XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.



Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Peter Arment von Robert W. Baird:Peter Arment, Analyst von Robert W. Baird, rechnet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Boeing Co. habe eine Kürzung der Produktion hinsichtlich der 737 Max auf 42 Maschinen pro Monat bekannt gegeben. Grund für die eingeschränkte Produktion sei die Erwartung, dass die Flugzeuge dieses Typs aufgrund der Abstürze länger am Boden bleiben müssten als ursprünglich angenommen.Die Analysten von Robert W. Baird glauben nicht, dass Boeing im Verlauf von Q2/19 737-Max-Maschinen an Kunden übergeben würden. In der zweiten Jahreshälfte könnte es zu einer gewissen Erholung kommen. Die Prognosen in Bezug auf Auslieferungen, Gewinne und Free Cash flow in 2019 seien aber signifikant reduziert worden.Aufgrund einer erwarteten Free Cash flow-Rendite von 8% dürfte die Boing-Aktie eine Unterstützung im Bereich von 360 USD haben, so die Einschätzung des Analysten Peter Arment.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: