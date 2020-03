In den USA seien auch die Papiere von Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) im Fokus gestanden. Nachdem am Montag die Boeing-Aktie mehr als 20% verloren habe, habe sich gestern zwischenzeitlich wieder 20% tiefer notiert, habe sich aber erholen und mit "nur" -4,2% aus dem Handel gehen können. Der ausfallende Flugverkehr aufgrund des Coronavirus und damit weiter sinkende Nachfrage nach Boeings Flugzeugen würden besonders stark belasten. Laut Medienberichten bitte Boeing die US-Regierung eindringlich um kurzfristige Finanzhilfen mit einem Volumen von mindestens USD 60 Mrd. für die Luftfahrtbranche.



Auch Fluggesellschaften hätten gestern weitere Verluste erlitten. Delta Air Lines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) und United Airlines (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1) hätten 11,4 % bzw. 13,5% verloren. US-Fluglinien wollten Staatshilfen im Volumen von über USD 50 Mrd. beantragen.



Die Amazon.com-Aktien (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) hingegen hätten gestern einen Anstieg von 7% verzeichnet. Der Online-Händler wolle in den USA 100.000 zusätzliche Arbeitskräfte für Lager und Auslieferung anheuern, um die gestiegene Nachfrage aufgrund des Coronavirus zu bewältigen. (18.03.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In Europa stoppen Unternehmen aufgrund des Coronavirus die Produktion, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die meisten Autobauer, darunter VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), Renault (ISIN: FR0000131906, WKN: 893113, Ticker-Symbol: RNL, EN Paris: RNO, Nasdaq OTC-Symbol: RNSDF), Opel, Fiat Chrysler (ISIN: NL0010877643, WKN: A12CBU, Ticker-Symbol: 2FI, NYSE-Symbol: FCAU) sowie PSA (ISIN: FR0000121501, WKN: 852363, Ticker-Symbol: PEU, EN Paris: UG, NASDAQ OTC-Symbol: PEUGF) würden ihre Produktion einstellen. Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) setze die Produktion vorübergehend aus. In Österreich prüfe voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, NASDAQ OTC-Symbol: VLPNF) einen teilweisen Produktionsstopp.