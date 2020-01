Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

287,30 EUR +0,02% (29.01.2020, 10:43)



Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

287,70 EUR +0,63% (29.01.2020, 10:28)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

316,56 USD -0,01% (28.01.2020, 22:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (29.01.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Vom Vorzeigekonzern zum Krisenfall: Boeing sei nach zwei verheerenden Flugzeugabstürzen angeschlagen wie selten zuvor. Nachdem Konzernchef Dennis Muilenburg kurz vor Weihnachten gefeuert woden sei, lege sein Nachfolger Dave Calhoun an diesem Mittwoch erstmals die Geschäftszahlen vor. Anleger würden sich nach dem Katastrophenjahr 2019 auf eine Horrorbilanz mit immensen Belastungen und Sonderkosten aufgrund der Startverbote für den Unglücksjet 737 Max einstellen. Die größte Herausforderung bleibe indes unbewältigt - den Krisenflieger wieder in die Luft zu bekommen. Boeing gehe davon aus, dass das Flugverbot für die 737 Max noch Monate andauern werde.Der Ausfall habe schon riesige Löcher in die Bilanz gerissen. US-Medien hätten diese Woche über Finanzierungskredite von rund 12 Mrd. USD (10,9 Mrd. Euro) berichtet, die Boeing angesichts der prekären Lage mit Banken vereinbart habe. Die Zahlen für das vierte Quartal dürften die Misere einmal mehr unterstreichen. Experten würden indes hoffen, dass sich die Situation nach dem Rauswurf von Muilenburg bessere, der wegen seines Krisenmanagements schon lange in der Kritik gestanden habe.Wie kritisch die Lage sei, habe sich jüngst schon am Orderbuch des US-Konzerns ablesen lassen. Unterm Strich habe Boeing im vergangenen Jahr 87 Bestellungen in der Verkehrsflugzeugsparte eingebüßt, weil es mehr Stornierungen als neue Aufträge gegeben habe. Der Airbus-Erzrivale habe nicht auf Anhieb Auskunft geben können, ob und wann es zuvor schon mal eine negative Jahresbilanz gegeben habe.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: