Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

326,99 EUR -0,51% (19.03.2019, 12:17)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

372,28 USD -1,77% (18.03.2019, 21:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (19.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Finger von der Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) wegzulassen.Die Boeing-Aktie habe seit dem Absturz der 737 MAX etwa 11% verloren. Der Aktienprofi verweise darauf, dass momentan viel Unsicherheit mit dem Thema Boeing verbunden sei. Sollte es zu Schadenersatzforderungen kommen, könne man dem Unternehmen vielleicht schuldhaften Verstoß nachweisen, dass man z. B. bei der Zulassung dieses Flugzeug-Typs bestimmte Regularien umgangen habe, dann könnte es für die Boeing-Aktie noch deutlich schlimmer werden.Martin Weiss empfiehlt Anlegern, die Finger von der Boeing-Aktie wegzulassen, so der stellvertretende Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.03.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Boeing-Aktie:XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:325,55 EUR -0,01% (19.03.2019, 12:01)