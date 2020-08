Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (30.08.2020/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA), erhöht aber das Kursziel von 110 auf 135 USD.Bder US-Konzern kämpfe mit hohen Verlusten und gewaltigen Mittelabflüssen, so der Analyst in einer aktuellen Studie. Kapitalmaßnahmen seien je nach weiterer Entwicklung daher für den Zeitraum 2021 bis 2022 nicht auszuschließen. Durch Streckung des Auslieferungsprofils hätten Stornierungen bislang weitgehend vermieden werden können. Dies könnte sich ändern, wenn es zu Insolvenzen bei den Flufglinien komme. Aktuell würden Kapazitäten für die Entwicklung von Produktinnovationen im unteren und mittleren Segment der Passagierflugzeuge fehlen. Hier sei das Angebot des Wettbewerbers Airbus aus Sicht von Donie überlegen.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine" Verkaufsempfehlung für die Boeing-Aktie mit einem marktbedingt auf von 110 auf 135 USD angehobenen Kursziel. (Analyse vom 28.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: