Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

159,78 EUR +1,18% (15.07.2020, 11:22)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

179,96 USD +2,45% (14.07.2020, 22:10)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (15.07.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der US-Konzern komme operativ nicht in Schwung. Noch immer leide Boeing unter den Folgen des Debakels um den Unglücksflieger 737 Max und der Coronakrise. Laut einer am Dienstag veröffentlichten Meldung des Konzerns seien die Auslieferungen der Passagierflugzeuge im zweiten Quartal um fast 80% gegenüber dem Vorjahr auf nur 20 Maschinen eingebrochen. Boeing sei damit weiterhin einer Stornierungswelle ausgesetzt.Die Situation sei für Boeing nicht einfach. Die Coronakrise sorge für einen regelrechten Einbruch. Zudem belaste die Stornierungswelle wegen zweier Abstürze der 737 Max das Geschäft. Der Krisenjet sei seit über einem Jahr mit weltweiten Startverboten belegt. Ein Einstieg dränge sich daher derzeit nicht auf, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.07.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Boeing-Aktie:Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:159,90 EUR +2,99% (15.07.2020, 11:06)