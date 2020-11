Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (11.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der für den US-Flugzeugbauer so wichtige Typ 737 Max solle nach Medieninformationen ab der kommenden Woche wieder abheben dürfen. Die US-Luftfahrbehörde FAA solle die Starterlaubnis am Mittwoch erteilen. Gleichzeitig würden jedoch neue Strafen wegen Sicherheitsmängeln bei anderen Flugzeugen drohen. Die Boeing-Aktie gebe derweil ein Kaufsignal.Das "Wall Street Journal" schreibe unter Berufung auf einen anonymen Insider, dass US-Luftfahrtbehörde FAA neue Strafen gegen den Boeing-Konzern verhängen wolle. Wegen der Verletzung verschiedener Sicherheitsrichtlinien seien neue Sanktionen gegen den Flugzeugbauer geplant.So untersuche die FAA etwa mögliche Produktionsmängel beim Langstreckenjet 787 "Dreamliner", was zu Konsequenzen führen könnte. Außerdem solle Boeing Ermittlern bei der Aufarbeitung der 737-Max-Unglücke brisante Interna zunächst vorenthalten haben.Der Krisenflieger 737 Max solle unterdessen laut übereinstimmenden US-Medienberichten bereits am Mittwoch kommender Woche wieder abheben dürfen. Weder Boeing, noch die Behörde hätten dies bestätigen wollen. Allerdings habe die Aufsicht die heiße Phase des Wiederzulassungsverfahren bereits vor Monaten abgeschlossen und Entwürfe für neue Sicherheitsrichtlinien der 737 Max vorgestellt.Die Boeing-Aktie habe seit Vorlage besser als erwarteter Quartalszahlen Ende Oktober und dank Hoffnungs-Signalen von einem Impfstoff gegen Covid-19 mittlerweile gut 30 Prozent zugelegt. Zuletzt habe sogar der gleitende 200-Tage-Durchschnitt überwunden werden können, was oft als Kaufsignal gewertet werden könne. Nennenswerte Widerstände lägen nun um 200 und bei 230 Dollar, wo Boeing im Juni ein markantes Zwischenhoch markiert habe.Boeing dürfte zwar insbesondere von der frühen Phase einer Erholung profitieren. Ihm fehle bei dem Airbus-Konkurrenten aber das Vertrauen in eine gute Cashflow-Entwicklung.Die technische Situation der Boeing-Aktie habe sich gebessert, das Kursniveau um 145 Dollar habe sich mehrmals als tragfähiger Boden erwiesen. Bis sich die Entspannung an der Corona-Front wieder in Gewinne für den Flugzeugbauer niederschlage, werde jedoch noch eine ganze Weile vergehen."Der Aktionär" empfiehlt das Papier weiterhin nur kurzfristig orientierten Tradern, so Martin Mrowka. Für einen längerfristigen Einstieg sollte nach dem plötzlichen kräftigen Aufschwung eine Beruhigung abgewartet werden. Zumal sich zwischen 158 und 172 Dollar ein Gap gebildet habe. (Analyse vom 11.11.2020)