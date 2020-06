Börsenplätze Boeing-Aktie:



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (18.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der Auftragseingang des amerikanischen Flugzeugbauern sei im Mai schwach gewesen. Nur neun Neubestellungen seien bei Boeing eingegangen, darunter keine Passagiermaschine. Hingegen wachse der Stornobestand weiter an. Vor allem die Stornowelle um die 737 Max bereite dem Konzern Sorgen. Seit Beginn des Jahres habe sich die Anzahl auf 615 angehäuft. Die nächsten Abbestellungen könnten bald folgen.Laut der isländischen Zeitung "Morgenblatt" (Morgunblaðið) überlege Icelandair, sich von zehn ausstehenden 737 Max-Bestellungen zurückzuziehen. Die Airline habe bei Boeing insgesamt 16 Maschinen bestellt, wovon sie bereits sechs erhalten habe. Auf Grundlage von vertraglich vereinbarten Klauseln, könne die Fluggesellschaft ihre Bestellung stornieren, wenn sich die Lieferung um zwölf Monate verzögere.Nach zwei Abstürzen des Jets würden seit März 2019 weltweite Startverbote für das Modell gelten. Eigentlich sollte Icelandair zwei Flugzeuge im März sowie ein Flugzeug im April vergangenen Jahres erhalten. Da seitdem mehr als zwölf Monate vergangen seien, gehe der Firmenchef der Airline davon aus, dass das Unternehmen auch die weiteren sieben Maschinen stornieren dürfe.Immer wieder werde in Luftfahrtkreisen Airbus als möglicher Nutznießer des Boeing-Dilemmas ausgemacht. Aktuell bestehe die gesamte Flotte der isländischen Airline aus Boeing-Fliegern. Bereits im vergangenen Jahr habe das Management Anspielungen gemacht, diese mit Airbus-Maschinen zu ergänzen. Luftfahrtexperten zufolge hätte Airbus mit dem Model A321 XLR ein geeignetes Modell im Portfolio.Die Papiere sind derzeit nur was für mutige Trader, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link