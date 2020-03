Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (26.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Das Desaster um das Boeing-Modell 737 Max und nun die Coronavirus-Krise - die Bedingungen für den Airbus-Erzrivalen seien wahrlich alles andere als berauschend. Kaum jemand habe zuletzt einen Pfifferling auf die Boeing-Aktie gegeben. Seit dem Trauertief in der vergangenen Woche sei das Papier des US-Flugzeugbauers kaum zu bremsen. Gleich mehrere Gründe würden Hoffnung auf mehr machen.Hauptgrund für die Hausse: Insidern zufolge plane Boeing, bis Mai die Produktion seines Unglücksfliegers 737 Max wieder aufzunehmen. Der US-Konzern habe bereits mehrere Zulieferer gebeten, sich auf die Auslieferung von 737-Teilen im April einzustellen, habe ein Branchenkenner der Nachrichtenagentur Reuters gesagt.Angesichts der sich zuspitzenden Krise wegen der Reiseverbote zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie - auch der Bau der Langstrecken-Modelle pausiert - habe Boeing die US-Regierung vergangene Woche um kurzfristige Staatshilfe für sich und die gesamte Branche gebeten. Man sei jedoch nicht zwingend auf Staatshilfen angewiesen, habe es am Dienstag geheißen. Boeing sei liquide und bezahle seine Zulieferer. Der Konzern habe 15 Mrd. USD in der Bank, so Vorstandschef Dave Calhoun im Finanzsender CNBC. Bei den Verhandlungen um staatliche Notkredite gehe es v.a. darum, den gesamten Luftfahrtsektor zu stützen.Der US-Flugzeugriese scheine tatsächlich die Kurve zu bekommen. Schon bevor die Coronavirus-Krise ihren Zenit erreiche, hebe die Boeing-Aktie ab. Mutige, längerfristig orientierte Anleger könnten sich auf dem immer noch stark gedrückten Niveau erste Stücke anschaffen, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: