Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (18.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die negative Nachrichtenlage rund um die Luftfahrtindustrie nehme nicht ab. Boeing leide derzeit massiv an den Folgen der Coronavirus-Krise. Der US-Flugzeugbauer fordere von der US-Regierung ein Hilfspaket von 60 Mrd. USD. Das Geld solle der gesamten Luftfahrtindustrie zugute kommen. Laut Bloomberg sollten 20 Mrd. USD auf Boeing und seine Zulieferer entfallen. US-Präsident Donald Trump habe angesichts der prekären Situation dem US-Luftfahrtriesen Unterstützung zugesagt. Kurz zuvor habe Boeing einen Kredit i.H.v. 13,8 Mrd. USD vollständig ausgeschöpft.Die Ratingagentur S&P-Global-Ratings habe die Bonitätseinstufung für Boeing um zwei Stufen auf BBB gesenkt. Analysten würden allerdings davon ausgehen, dass Boeing kurzfristig keine Liquiditätsprobleme bekommen werde.Nachdem die Boeing-Aktie bereits im regulären Handelsverlauf 4% tiefer gestanden sei, habe die Meldung für weitere Kursverluste gesorgt. Nachbörslich notiere sie 12% tiefer und nähere sich damit der 100-USD-Marke. "Der Aktionär" rate dazu, nicht ins fallende Messer zu greifen, auch wenn die USA ihren Flugzeugbauer nicht untergehen lassen würden, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.03.2020)Börsenplätze Boeing-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:93,37 EUR -13,55% (18.03.2020, 14:02)