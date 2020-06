Börsenplätze Boeing-Aktie:



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (12.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die schlechten Nachrichten um den Krisenflieger 737 Max würden nicht abreißen. Erst Ende Mai hat der Airbus-Konkurrent angekündigt, die Produktion des Jets wieder aufzunehmen. Nun würden Gerüchte aufkommen, der Konzern müsse diesbezüglich einen Rückschlag erleiden. Damit könnte der ursprüngliche Zeitplan für die erneute Inbetriebnahme ins Wanken geraten.Der Zulieferer Spirit AeroSystems habe bekannt gegeben, Boeing habe einen vorübergehenden Stopp bestimmter Arbeiten und diverser Komponenten des Flugzeugs angewiesen. Spirit habe sich daher gezwungen gesehen intern zu reagieren und kurzerhand Mitarbeiter in unbezahlten Zwangsurlaub zu schicken.Nach zwei Abstürzen mit 346 Toten habe die Luftfahrtaufsicht FAA im März 2019 ein weltweites Flugverbot für die 737 Max erteilt. Boeing müsse gewisse Auflagen erfüllen, um eine Neu-Zertifizierung für den Krisenjet zu erhalten. Bis Ende Juni sollten sämtliche Mängel beseitigt sein, ein entsprechender Zertifizierungsflug sei US-Medien zufolge bereits geplant.Nach der Meldung des Zulieferers würden daher Zweifel aufkommen, ob Boeing seinen ursprünglichen Zeitplan einhalten könne, für das Flugzeug eine Wiederzulassung zu bekommen.Die Boeing-Aktie ist derzeit nur was für mutige Trader, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link