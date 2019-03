Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

327,99 EUR +0,73% (27.03.2019, 09:13)



XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

327,56 EUR (26.03.2019)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

370,38 USD -0,02% (26.03.2019)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (27.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazins "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die schlechten Nachrichten für Boeing würden kein Ende nehmen. Nach den zwei Abstürzen von Maschinen des Typs 737 Max 8 habe es nun erneut Probleme mit einem solchen Flugzeug gegeben. Bei einer Notlandung in den USA wegen Triebwerksproblemen habe es zwar keine Verletzten gegeben, dennoch zeige der Vorfall erneut, dass die Probleme tiefer sitzen würden.Eine Maschine der Southwest Airlines habe kurz nach dem Start in Orlando wegen der Probleme umdrehen müssen und sei sicher zum Flughafen zurückgekehrt. Seit Mitte März gelte zwar ein Flugverbot für das Modell 737 Max als Passagiermaschine. Amerikanische Fluglinien dürften die Maschinen aber für Überführungsflüge nutzen. Entsprechend seien nur die Crew-Mitglieder an Bord gewesen.Laut der US-Luftfahrtbehörde FAA habe die Notlandung nichts mit der umstrittenen Software zu tun gehabt die als mögliche Ursache für die zwei Flugzeugabstürze gelte. Die Maschine werde nun im Wartungsbereich am Flughafen Orlando untersucht.Anleger, die neu einsteigen würden, sollten aber auf den Wettbewerber Airbus setzen. Investierte Anleger sollten bei Boeing den Stopp bei 270,00 Euro beachten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: