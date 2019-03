XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

334,40 EUR +1,11% (20.03.2019, 16:26)



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

333,96 EUR +1,77% (20.03.2019, 16:39)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

379,8301 USD +1,71% (20.03.2019, 16:29)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (20.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Marco Bernegg vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marco Bernegg von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) dabei zu bleiben.Der tragische Flugzeugabsturz in Äthiopien wirke sich auch auf die Kosten des weltgrößten Rückversicherers Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002) aus. Laut Vorstandsmitglied Torsten Jeworrek koste der Absturz den Rückversicherer 100 bis 120 Millionen Euro. Nichtsdestotrotz sei die Feierlaune der Munich-Re-Aktionäre aufgrund des angekündigten Aktienrückkaufprogramms und der Dividendenanhebung nicht getrübt worden.Bei Boeing dagegen sei die Lage noch deutlich angespannt. Nach dem Absturz einer 737 Max im vergangenen Oktober, dem jüngsten Absturz letzte Woche und den damit verbundenen weltweiten Flugverboten sei der US-Titel kräftig unter Druck geraten und habe rund 25 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung verloren.Natürlich bestehe die Chance, dass das Problem beim Flugsteuerungssystem liege und schnell behoben werden könne. Allerdings gebe es nach wie vor viele Unsicherheitsfaktoren, weswegen DER AKTIONÄR bei seine Einschätzung bleibe.Wer die Boeing-Aktie im Depot hat, sollte Ruhe bewahren und den Stopp-Kurs bei 270 Euro am Auge behalten, so Marco Bernegg von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: