Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (28.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der US-Konzern habe zum sechsten Mal in Folge einen Quartalsverlust verzeichnet. Dabei würden magere Befürchtungen von Analysten sogar noch unterschritten. Boeing habe nach seinem Rekordverlust im vergangenen Jahr auch Anfang 2021 tiefrote Zahlen geschrieben. Auch wegen des Geschäftseinbruchs durch die Corona-Krise sei im ersten Quartal unter dem Strich ein Minus von 561 Mio. USD nach einem Verlust von 641 Mio. USD ein Jahr zuvor gestanden. Der Verlust pro Aktie habe bei 0,92 Usd gelegen. Experten hätten mit nur -0,62 USD gerechnet.Zwar habe Boeing nach der Aufhebung des Flugverbots für seinen Mittelstreckenjet 737 Max wieder zahlreiche Maschinen der Reihe ausliefern und auch neue Bestellungen einsammeln können. Dafür habe es Probleme mit dem Langstreckenjet 787 "Dreamliner" gegeben, so dass der Hersteller im abgelaufenen Quartal nur zwei Exemplare an seine Kunden übergeben habe.Der Umsatz habe mit 15,2 Mrd. USD noch einmal 10% niedriger als im Vorjahreszeitraum gelegen. Zuwächse im Rüstungs- und Raumfahrtgeschäft hätten den starken Einbruch in der Verkehrsflugzeugsparte nicht ausgleichen können.Die Boeing-Aktie rutsche im vorbörslichen US-Handel unter die 240-USD-Marke ab. Im deutschen Handel rutsche sie wieder unter die 200-Euro-Marke.Boeing habe die Produktion seiner Großraumjets zuletzt besonders stark gedrosselt. Denn Fluggesellschaften könnten neue Passagiermaschinen wegen des Geschäftseinbruchs im Passagierverkehr derzeit kaum gebrauchen. Die Nachfrage nach Luftfracht-Transporten sei aber weiterhin hoch. Normalerweise werde ein Großteil der Luftfracht in den Laderäumen von Passagierjets befördert. Infolge der Corona-Krise und der weltweiten Reisebeschränkungen sei das Angebot an Passagierflügen jedoch stark eingebrochen.Boeing rechne nun damit, dass 2021 ein Wendepunkt für sein Geschäft sein werde. Die Impffortschritten sollten den Luftverkehr wieder beleben.Boeing stehe wegen der Probleme mit dem Dreamliner sowie mit dem gewinnträchtigen Typ 737 Max weiterhin unter Druck. Investierte Anleger sollten sich eine persönliche Stop-Loss-Marke setzen - etwa bei 220 USD bzw. 185 Euro. "Der Aktionär" bevorzuge nach wie vor die Airbus-Aktie, die längerfristig mehr Potenzial haben dürfte, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)