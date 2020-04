Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der Flugzeugbauer stecke wegen des Problemfliegers 737 Max, der nach zwei verheerenden Abstürzen seit mehr als einem Jahr weltweit mit Startverboten belegt sei, bereits tief in der Krise. Durch die Corona-Pandemie, die den Luftverkehr nahezu zum Erliegen gebracht habe, gerate Boeing noch stärker in Not.Boeing wolle aufgrund der Krise nun rund zehn Prozent seiner Mitarbeiter entlassen. Die Corona-Krise bringe viele Fluggesellschaften finanziell unter Druck, was Boeing durch Stornierungen zu spüren bekomme.In Q1 sei der Boeing-Konzern entsprechend in die roten Zahlen gerutscht. Unterm Strich sei ein Verlust von 641 Millionen Dollar angefallen. Pro Aktie würden sich minus 1,70 Dollar ergeben. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum habe Boeing noch einen Gewinn von 2,1 Milliarden Dollar erreicht. Der Umsatz des Airbus-Erzrivalen sei um 26 Prozent auf 16,9 Milliarden Dollar zurückgegangen, was nur minimal unter den Erwartungen liege.In Q1 seien Boeing unterm Strich vor allem Aufträge für die 737 Max verlorengegangen. Aufgrund der Pandemie habe außerdem die aufgrund der Startverbote für den Krisenjet ohnehin schon stark eingeschränkte Flugzeugproduktion vorübergehend ganz gestoppt werden müssen. Der Flugzeugbauer habe angekündigt, er werde den Personalbestand insgesamt um bis zu zehn Prozent reduzieren.Da die Corona-Pandemie auch die US-Behörden lahmlege, könnte sich zudem die zur Jahresmitte von Boeing dringend erhoffte Wiederzulassung der 737 Max durch die Luftfahrtaufsicht noch weiter verzögern.Je länger das bis zu den Abstürzen bestverkaufte Modell nicht abheben dürfe, desto schwieriger werde es für Boeing. Das belaste auch die Aktie stark - der Kurs sei in den vergangenen drei Monaten um gut 60 Prozent eingeknickt.Der Quartalsbericht sei indes zunächst gut bei Anlegern angekommen - der US-Titel habe vorbörslich mit Kursgewinnen reagiert. Zuletzt habe sie mit rund 3,5 Prozent im Plus gelegen. Im deutschen Handel sei der Wert sogar um rund fünf Prozent gestiegen. (Mit Material von dpa-AFX)Inzwischen seien bereits viele negative News im Aktienkurs eingepreist. Dennoch bleibt die Boeing-Aktie ein heißes Eisen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". DER AKTIONÄR favorisiere unter den Flugzeugbauern weiterhin den europäischen Konkurrenten Airbus, der heute ebenfalls seine Quartalszahlen präsentiert habe. Beide Unternehmen würden Jahre brauchen, um sich von der Krise zu erholen. (Analyse vom 29.04.2020)