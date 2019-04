Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (09.04.2019/ac/a/n)



Die Boeing-Aktie sei gestern um 4% abwärts gegangen. Da sei nämlich die Produktion um etwa 20% gekürzt worden. Das könne eine richtig teure Veranstaltung für Boeing werden, meine der Aktienprofi. Die Analysten würden auch immer vorsichtiger. Jetzt sei es nur eine Frage der Zeit, bis neue Studien rauskämen und die Ergebnisse für das laufende Jahr angepasst würden. Das dürfte dann weiteren Druck auf die Boeing-Aktie ausüben. Hinzu kämen die Strafzölle, die von Donald Trump angekündigt worden seien. Diese hätten mit den Subventionen für die Flugzeugbauer zu tun.Vor diesem Hintergrund sollte man die Finger von der Boeing-Aktie weiterhin weglassen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 09.04.2019)