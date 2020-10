Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

135,50 EUR -3,96% (26.10.2020, 20:01)



Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

135,82 EUR -4,28% (26.10.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

160,04 USD -4,37% (26.10.2020, 19:46)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (26.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie lähme weiterhin den weltweiten Flugverkehr und die Geschäfte des US-Flugzeugbauers Boeing. Doch nun werde auch die Rüstungssparte des Dow-Konzerns belastet. China sei erbost über einen Raketen-Deal der Amerikaner mit Taiwan. Nun sollten auch die Rüstungs-Konzerne Lockheed Martin und Raytheon Technologies mit Sanktionen belegt werden.Das US-Außenministerium habe in der vergangenen Woche einen Auftrag über 1,8 Milliarden US-Dollar für neue Raketen, Raketenartillerie, Luftaufklärung und zugehörige Ausrüstung nach Taiwan auf den Weg gebracht.Nach dem Verkauf neuer US-Waffen an Taiwan habe China nun Sanktionen gegen mehrere US-Firmen angekündigt. "Wir werden Sanktionen gegen US-Unternehmen verhängen, die an den Waffenverkäufen beteiligt sind", habe Zhao Lijian, ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums, gesagt. Zu diesen Unternehmen hätten Lockheed Martin, Boeing Defense und Raytheon Technologies gehört.China habe bereits mehrfach darauf hingewiesen, dass die Waffenverkäufe an Taiwan das Ein-China-Prinzip ernsthaft untergraben würden, so der Sprecher weiter. Im Juli habe China bereits Sanktionen gegen Lockheed verhängt, als die USA und Taiwan den Verkauf von 66 neuen Flugzeugen des Modells F-16 Block 70 abgeschlossen hätten.Die Boeing-Aktie trudele weiterhin in einer breiten Seitwärts-Range. Bis auf zwischenzeitliche Trading-Chancen ist bei dem Flugzeug- und Rüstungs-Konzern nichts zu holen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Boeing-Aktie. (Analyse vom 26.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link