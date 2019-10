Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Robert Spingarn von der Credit Suisse:Robert Spingarn, Analyst von der Credit Suisse, bring laut einer aktuellen Aktienanalyse nur eine neutrale Haltung gegenüber den Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) zum Ausdruck.Die Nachrichtenagentur Reuters habe von der Unterhaltung zweier Testpiloten aus dem Jahr 2016 berichtet, wonach Boeing Co. bereits vor der Zulassung der in Frage stehenden Steuerungssoftware von einem problematischen Verhalten Kenntnis gehabt habe.Angesichts der neuen Nachrichtenlage sei es nicht mehr länger möglich, die Boeing-Aktie zu verteidigen, so die Analysten der Credit Suisse. Für Anleger habe das Investmentrisiko erheblich zugenommen. Die Rückkehr der 737 MAX in den regulären Flugdienst könnte blockiert sein, da die Nachrichten der Piloten das ohnehin fragile Vertrauen zwischen den Aufsichtsbehörden und Boeing erschüttern könnten.Die Aktienanalysten der Credit Suisse stufen in ihrer Boeing-Aktienanalyse den Titel von "outperform" auf "neutral" zurück und senken das Kursziel von 416,00 auf 323,00 USD.Börsenplätze Boeing-Aktie:XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:300,00 Euro -8,20% (21.10.2019, 15:18)