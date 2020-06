Börsenplätze Boeing-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

154,04 EUR -3,19% (25.06.2020, 16:54)



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

153,50 EUR -2,45% (25.06.2020, 17:08)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

172,86 USD -2,55% (25.06.2020, 16:55)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (25.06.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nächste Negativmeldung um den Krisenflieger 737 Max: Die Luftfahrtaufsicht FAA führe mit sofortiger Wirkung eine neue Richtlinie ein, die Inspektionen von Verkabelung nahe der Triebwerke vorschreibe - das solle höheren Schutz bewirken. Das komme für Boeing ungelegen, da der Flugzeugbauer eine Wiederzulassung anstrebe.Der Zertifizierungsflug für die 737 Max sollte Ende Juni stattfinden. Bei solchen Flügen werde geprüft, ob sich der Flieger in verschiedenen Flugszenarien vorschriftsgemäß verhalte. Erst wenn die Luftfahrtbehörde uneingeschränkte Flugtüchtigkeit testiere, dürfe der Konzern mit der Auslieferung der derzeit geparkten Flugzeuge beginnen. Inwiefern die neue Richtlinie den Zeitplan beeinträchtige, sei unklar.Derweil habe die Privatbank Berenberg die Boeing-Papiere von "hold" auf "sell" abgestuft und das Kursziel auf 150 US-Dollar belassen.Die jüngste Beendigung des Corona-Lockdowns in vielen Ländern und die Wiederaufnahme des Luftverkehrs hätten die Boeing-Aktie innerhalb eines Monats um 30 Prozent steigen lassen. Dabei hätten sich die Aussichten für die Flugzeugnachfrage keineswegs aufgehellt - im Gegenteil. Insofern preise das Papier des Flugzeugbauers derzeit zu viel Optimismus ein.Die Papiere sind derzeit nur etwas für mutige Trader, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.06.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link