Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (08.04.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Cai von Rumohr von Cowen and Company:Cai von Rumohr, Analyst beim Investmenthaus Cowen and Company, rechnet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Cowen and Company zeigen sich zuversichtlich, dass die von Boeing Co. vorgestellte Software und die Trainingsmaßnahmen die Defizite bei den Maschinen des Typs 737 Max beheben könnten. Die technischen MCAS-Probleme seien offenbar gut in den Griff zu bekommen.Allerdings hätten sich die technischen Probleme zu einem größeren PR-Desaster ausgeweitet. Das Markenimage von Boeing könnte beschädigt werden. Die temporäre Produktionskürzung auf 42 Maschinen mache aber Sinn. Analyst Cai von Rumohr geht weiterhin davon aus, dass der Free Cash flow in 2020 auf 17 Mrd. USD oder 30 USD je Aktie steigen könne.Die Aktienanalysten von Cowen and Company stufen in ihrer Boeing-Aktienanalyse den Titel nach wie vor mit "outperform" ein, reduzieren aber das Kursziel von 475,00 auf 460,00 USD.Börsenplätze Boeing-Aktie:XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:334,72 Euro -4,68% (08.04.2019, 16:21)