Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (17.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Boeings Krise spitze sich zu: Nach zwei verheerenden Abstürzen sei die Ungewissheit um die Zukunft des Unglücksfliegers 737 Max so groß, dass der Airbus-Rivale die Produktion ab Januar vorübergehend stoppe. Boeing entscheide sich für eine drastische Maßnahme, die die gesamte US-Wirtschaft erheblich belasten dürfte. An dem Großkonzern würden zahlreiche Zulieferer, Airlines und andere Firmen hängen, die der Fertigungsstopp in Mitleidenschaft ziehe.Überraschend sei die am Montag nach US-Börsenschluss von Boeing bekannt gegebene Entscheidung nicht gekommen. Vorstandschef Dennis Muilenburg habe seit Juli wiederholt gewarnt, dass die 737-Produktion weiter gedrosselt oder ganz ausgesetzt werden könnte, falls sich die Wiederzulassung der Modellreihe länger als erwartet hinziehe. Die 737 Max sei wegen zwei Abstürzen, bei denen Hunderte Menschen gestorben seien, seit Mitte März rund um den Globus mit Startverboten belegt.Mit dem nun angekündigten Schritt wähle Boeing eine radikale Option, die nur unter massivem Druck zustande gekommen sein könne. Wann die 737-Produktion wieder anlaufen könnte, dazu habe der Hersteller zunächst keinerlei Hinweise gegeben. "Wir werden weitere Finanzinformationen hinsichtlich der Fertigungsaussetzung in Verbindung mit unserem Quartalsbericht Ende Januar veröffentlichen", habe es lediglich geheißen. Die Ungewissheit sei also hoch - doch Boeing habe wohl nur noch eine Wahl gehabt.Denn in den letzten Tagen sei immer deutlicher geworden, wie angespannt das Verhältnis zwischen dem Flugzeugbauer und der US-Luftfahrtaufsicht FAA sei. Der Geduldsfaden der Regulierer scheine arg strapaziert, vergangene Woche habe FAA-Chef Steve Dickson Boeing sogar öffentlich zurecht gewiesen. Er habe nicht nur Bedenken geäußert, dass der Konzern bei der 737 Max einen "unrealistischen" Zeitplan verfolge, sondern habe sich auch weitere Statements von Boeing verboten, die dazu angetan seien, den Druck auf seine Behörde beim Wiederzulassungsverfahren zu erhöhen.Die Aktie von Boeing sei am Montag mit einem Minus von mehr als vier Prozent aus dem Handel gegangen. Damit habe sie die massive Talfahrt seit Ende November fortgesetzt. Der nächste wichtige Support sei das Augusttief bei 319,55 Dollar.Ein komplett anderes Bild zeige sich beim europäischen Konkurrenten Airbus. Seit dem jüngsten erfolgreichen Test der 200-Tage-Linie gehe es bei dem Papier wieder steil nach oben. Die nächste Hürde sei das im November bei 137,42 Euro markierte Allzeithoch. (Analyse vom 17.12.2019)Mit Material von dpa-AFX