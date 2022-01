Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

189,90 EUR -0,11% (12.01.2022, 13:30)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

216,02 USD +3,21% (11.01.2022, 22:10)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (12.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugherstellers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die Boeing-Aktie sei am Dienstag der Spitzenreiter im Dow Jones gewesen. Zuvor habe der große Airbus-Konkurrent seine Auslieferungszahlen und seine Auftragsbilanz für das vergangene Jahr veröffentlicht. Eine kleine Bestellflut für den Krisen-Fliegertyp 737 Max habe für Überraschung gesorgt.Dank eines Comebacks des Krisenfliegers 737 Max und einer Erholung der Luftfahrtbranche von der Corona-Krise habe der US-Flugzeugbauer seine Auftragsbilanz im vergangenen Jahr deutlich verbessert. Insgesamt habe Boeing nach eigenen Angaben 909 Flugzeugbestellungen erhalten - mehr als doppelt so viele wie in den beiden Vorjahren zusammen.Unter Berücksichtigung von Stornierungen und Umbuchungen seien unter dem Strich 535 Aufträge zusammengekommen. Airbus habe am Vortag 507 Nettobestellungen für 2021 bekanntgegeben. Damit habe Boeing erstmals seit 2018 wieder vor dem europäischen Rivalen gelegen.Mit dem Kursaufschwung nach den Bestell- und Auslieferungszahlen für 2021 habe sich die Boeing-Aktie wieder von ihrer 50-Tage-Linie abgesetzt. Der Indikator für den mittelfristigen Trend verlaufe derzeit bei 208,59 USD. Charttechnisch würde es aber erst oberhalb von 230 USD besser aussehen. "Der Aktionär" bevorzuge weiterhin die Airbus-Aktie unter den Flugzeugbauern, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link