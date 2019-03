NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

371,17 USD +0,19% (26.03.2019, 16:23)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (26.03.2019/ac/a/n)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Zwei Abstürz der Maschine des Typs Boeing 737 Max 8 in den vergangenen Monaten würden sicherlich sehr teuer für den US-Flugzeugbauer werden. Nichtsdestotrotz könnte Boeing langfristig vielleicht sogar gestärkt aus der aktuellen Krise herausgehen. Auch wenn die Aktie ein neues Zwischentief markiert habe, sei eine Korrektur nach dem starken Kursanstieg in den vergangenen Monaten ohnehin nicht ungewöhnlich. Investierte Anleger sollten daher die Flinte nicht ins Korn werfen und den Stopp auf 270 Euro nachziehen, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.03.2019)Das vollständige Interview mit Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:329,90 EUR +2,10% (26.03.2019, 16:11)Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:328,94 EUR +0,65% (26.03.2019, 16:28)