Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

176,50 EUR -0,23% (29.12.2020, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

177,78 EUR +0,27% (29.12.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

216,25 USD +0,07% (29.12.2020, 22:10)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Deutschland Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol Deutschland: BCO, NYSE-Ticker-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (29.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol Deutschland: BCO, NYSE-Ticker-Symbol: BA) unter die Lupe.Erleichterung für Boeing-Aktionäre: Fast zwei Jahre nach dem Flugverbot für die 737 Max komme der Flugzeugtyp in den USA wieder für Passagierflüge zum Einsatz. Das sorge für die Boeing-Aktie im schwachen Gesamtmarkt für einen Kursgewinn von einem Prozent.American Airlines werde am Dienstag ihre ersten beiden Inlandsflüge mit der 737 Max auf der Strecke von Miami nach New York fliegen, wie eine Sprecherin erklärt habe. Bis zum kommenden Montag seien zunächst täglich diese beiden Flüge auf der Strecke mit der Boeing 737 Max geplant, danach sollten nach und nach weitere Flüge mit der Maschine zum Flugplan hinzugefügt werden.Ein wichtiger Schritt, um das Vertrauen der Reisenden in den Flugzeugtyp zurückzugewinnen. Aber auch gute Nachrichten für Boeing-Aktionäre, da es beweise, dass die Fluggesellschaften weiterhin auf den Unglücksflieger setzen würden. Neben American Airlines plane United Airlines ab Februar ihre ersten 737-Max-Flüge. Southwest Airlines solle im zweiten Quartal folgen.Im vergangenen Quartal habe Boeing mitgeteilt, dass von der 737 Max rund 450 gebaut worden seien und aktuell vorgehalten würden. Die Hälfte der eingelagerten Flugzeuge wolle der US-Konzern bis Ende 2021 ausgeliefert haben. Eine lange Zeitspanne, die - neben der aktuellen Corona-Flugflaute - die Boeing-Bilanz zusätzlich belaste.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: