Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

167,38 EUR -1,04% (21.04.2022, 20:58)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

181,94 USD -0,88% (21.04.2022, 20:46)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (21.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von The Boeing Company (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.US-Flugzeugbauer Boeing habe Probleme. Nicht nur mit seiner Boeing 737 Max, die sich nur allmählich von den folgenreichen Abstürzen erhole. Auch Langstrecken-Version 787, genannt Dreamliner, sorge wegen Produktionsmängeln für teure Verzögerungen. Nun könnte ein Neustart der Auslieferungen bevorstehen. Die Boeing-Aktie reagiere kaum.Noch gebe es einen Lieferstopp für den Dreamliner. Auch die Lufthansa warte auf ihre erste Boeing 787. Die Auslieferung der 787 sei im Frühjahr 2021 wegen struktureller Mängel ausgesetzt worden. Nun habe der Flugzeugbauer Insidern zufolge wichtige Fluggesellschaften und Ausrüster darüber informiert, dass die Auslieferung von 787 Dreamliner in der zweiten Jahreshälfte 2022 wieder aufgenommen werden solle.Die Nachrichtenagentur Reuters berufe sich auf mit dem Vorgang vertraute Personen, dass eine Auslieferung im dritten Quartal realistisch sei. Der Airbus -Konkurrent selbst habe eine Stellungnahme abgelehnt. Und die US-Flugaufsicht FAA habe erklärt, der Zeitplan werde von Sicherheitsfragen bestimmt.Die Boeing-Aktie bewege sich am Donnerstag kaum, liege zwei Stunden vor US-Börsenschluss mit 0,5 Prozent im Minus.Die guten Nachrichten zu den Verkehrsflugzeugen von Boeing würden an der Börse nicht für Euphorie sorgen. Zu tief hänge der Konzern in den Seilen, zu lange dürfte eine nachhaltige Erholung des Geschäfts mit Passagierflugzeugen dauern. Ein Blick auf den Chart mache wenig Hoffnung. Wer eine Flugzeugbauer-Aktie kaufen möchte, greift besser zum europäischen Konkurrenten Airbus, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link