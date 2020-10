Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

135,86 EUR -6,47% (06.10.2020, 21:59)



Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

141,42 EUR -2,15% (06.10.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

160,67 USD -6,15% (06.10.2020, 21:44)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (06.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Boeing rechne wegen der Corona-Krise in den nächsten zehn Jahren mit einem deutlich geringeren Bedarf an neuen Verkehrsflugzeugen. Die Nachfrage dürfte sich erst in den zehn Jahren bis zum Jahr 2039 wieder erholen, habe der US-Konzern in seinem am Dienstag veröffentlichten Marktausblick geschrieben. So gehe es im weltweiten Passagierverkehr nach dem Einbruch infolge der Corona-Krise wieder aufwärts. Eine vollständige Erholung werde aber Jahre dauern.Boeing erwarte nun, dass in den Jahren 2020 bis 2029 rund 18.350 neue Passagier- und Frachtjets ausgeliefert werden. Das seien 11% weniger als in der vorigen Marktprognose vom Juni 2019 vorhergesagt. In der Zeit danach sollten die Auslieferungszahlen zwar wieder steigen. Der Rückstand dürfte nach Einschätzung von Boeing aber auch in den folgenden zehn Jahren nicht ganz aufgeholt werden. Dennoch gehe der US-Konzern längerfristig von einer Fortsetzung des Wachstums aus.Auch wenn das operative Geschäft wohl noch auf absehbare Zeit unter den Folgen der Corona-Krise leiden werde - zuletzt hätten Anleger Aktien wie Boeing wieder für sich entdeckt. Trader könnten auf eine Fortsetzung der Erholung setzen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: