Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

287,85 EUR +0,42% (07.01.2019, 14:19)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

327,08 USD +5,20% (04.01.2019, 22:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (07.01.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) unter die Lupe.Boeing könne über alle konjunkturellen Probleme hinwegfliegen. Aufgrund der vielen Aufträge sei der US-Flugzeugbauer bis zum 2025/2026 komplett ausgelastet. Die gute Geschäftslage von Boeing spiegele sich auch in der Dividendenpolitik des US-Konzerns wider. So wolle man die Dividende um ein Fünftel erhöhen und ein neues Aktienrückkaufprogramm auflegen. Zudem sei Boeing mit einem KGV von 15 fast ein Schnäppchen. Die Aktie sei für konservative Anleger eine attraktive Depotbeimischung, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.01.2019)