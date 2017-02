ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (20.02.2017/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktie: Weiteres Kurspotenzial vorhanden - ChartanalyseDie zurückliegenden zwei Jahre waren für das Wertpapier des Flugzeugbauers Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) keine sehr guten - das Wertpapier setzte von 158,83 US-Dollar auf ein Verlaufstief von 102,10 US-Dollar bis Anfang 2016 zurück, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Erst anschließend habe eine volatile Stabilisierungsphase begonnen, die in sich eine inverse SKS-Formation innehabe. Aber erst im letzten Quartal 2016 habe mit einem Sprung über die darüber liegende Trendkanalbegrenzung, sowie die Nackenlinie der Formation ein größeres Kaufsignal aktiviert werden können und habe die Kursnotierungen bis zum Freitagshandel auf ein Verlaufshoch von 173,25 US-Dollar aufwärts gebracht. Dabei hätten auch die Hochs aus 2015 nachhaltig und mittlerweile mit einem regelkonformen Pullback bestätigt werden können, nun dürfte das Wertpapier sich weiter zum 138,2%-Fibonacci-Retracement aufwärts bewegen und halte deshalb noch weiteres Kurspotenzial bereit. Gehandelt kann aber erst am Morgen wieder, heute bleibt nämlich der US-Markt feiertagsbedingt geschlossen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 20.02.2017)Börsenplätze Boeing-Aktie:163,75 EUR +0,58% (20.02.2017, 14:39)NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:172,71 USD +1,11% (17.02.2017, 22:00)