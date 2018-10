Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

311,00 EUR +0,37% (15.09.2018, 08:57)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

358,88 USD -0,34% (15.09.2018, 22:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (16.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Boeing-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung und war in den letzten Jahren eine der Säulen der Rally im Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.Am 28. Februar 2018 habe die Aktie ein Hoch bei 371,60 USD erreicht und sei danach mehrere Monate seitwärts gelaufen. Am 1. Oktober 2018 sei der Ausbruch über diese Marke und eine anschließende Rally auf das aktuelle Allzeithoch bei 394,28 USD gelungen. Nach diesem Hoch sei die Aktie allerdings unter Druck geraten und unter das Hoch aus Februar zurückgefallen.AusblickDamit habe sich in der Boeing-Aktie ein Verkaufssignal ergeben, das in den nächsten Tagen zu weiteren Abgaben in Richtung 333,60 USD führen könnte. Dort verlaufe aktuell eine alte obere Trendbegrenzung, die jetzt eine wichtige Unterstützung darstelle. Ein erneuter Anstieg über 371,60 USD erscheine aktuell wenig wahrscheinlich, würde aber Aufwärtspotenzial in Richtung 394,28 USD und sogar ca. 450 USD freisetzen. (Analyse vom 16.10.2018)Börsenplätze Boeing-Aktie:XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:310,00 EUR 0,00% (15.09.2018, 17:35)