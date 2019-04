Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Ken Herbert von Canaccord Genuity:Ken Herbert, Analyst von Canaccord Genuity, empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) weiterhin zu halten.Eine Kürzung der Produktionsrate von Flugzeugen des Typs 737 Max auf 42 Stück pro Monat sei Ausdruck einer größeren Unsicherheit.Die Analysten von Canaccord Genuity glauben nicht daran, dass es zu der für Sommer angekündigten Rückkehr zu einem normalen Produktionsniveau kommt. Dieses Vorhaben dürfte sich eher auf 2020 verschieben. Die Maschinen müssten deutlich länger am Boden bleiben als erwartet. Zumindest bis Juli dürften die Maschinen nicht starten dürfen.Die finanziellen Auswirkungen des geringeren Produktionsumfangs seien zwar wohl nur ein temporäres Phänomen. Sicherlich habe aber die Verunsicherung über die Zukunft des Programms zugenommen, so der Analyst Ken Herbert. Das Risiko signifikanter Reduzierungen des Ausblicks für 2019 werde das Sentiment belasten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: