Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (02.07.2019/ac/a/n)



Connecticut (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Robert Stallard von Vertical Research Partners:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Robert Stallard, Analyst von Vertical Research Partners, die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) weiterhin zu kaufen.Boeing Co. habe zusätzliche Arbeiten am MCAS Softwaresystem zu leisten. Die Zusammenarbeit der amerikanischen Flugaufsicht mit Behörden anderer Länder signalisiere, dass die Lösung der Probleme der 737 MAX länger dauern werde wie ursprünglich gehofft.Bislang sind die Analysten von Vertical Research Partner davon ausgegangen, dass die Flugzeuge dieses Typs sechs Monate am Boden bleiben müssten. Analyst Robert Stallard passt nun seine Prognose an und rechnet mit ersten Starts gegen Ende des vierten Quartals.Die Aktienanalysten von Vertical Research Partners stufen in ihrer Boeing-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 413,00 USD.Börsenplätze Boeing-Aktie:Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:314,70 Euro -1,27% (02.07.2019, 14:31)