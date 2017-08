Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.

New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Seth Seifman von J.P. Morgan Securities:Seth Seifman, Analyst von J.P. Morgan Securities, empfiehlt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) weiterhin eine Übergewichtung des Titels.Die Q2-Quartalszahlen von Boeing Co. werden von den Analysten von J.P. Morgan Securities als Wendepunkt bezeichnet.Das Management sei schon länger optimistisch gewesen, nun sei aber die Free Cash flow-Messlatte nochmals höher gesetzt worden.Analyst Seth Seifman erhöht die Free Cash flow- und Gewinnprojektionen und setzt das Kursziel für die Boeing-Aktie von 240,00 auf 280,00 USD herauf.Börsenplätze Boeing-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Boeing-Aktie:206,70 Euro -0,53% (01.08.2017, 14:58)