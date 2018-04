Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (25.04.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Martin Mrowka, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Martin Mrowka von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) unter die Lupe.Boeing habe seine Geschäftszahlen für das Q1/2018 präsentiert - und dabei alle Erwartungen übertroffen. Die starke Nachfrage nach Passagierjets und geringere Steuern hätten Boeing im Startquartal einen dicken Gewinnsprung verschafft. Nach dem überraschend starken Jahresstart schraube das Unternehmen nun seine Ziele für 2018 nach oben.Die Boeing-Aktie zähle am Mittwoch an den Börsen zu den wenigen Gewinnern. Der US-Titel habe an der Wall Street im frühen Handel deutlich zugelegt. Im deutschen Handel habe der Dow Jones-Titel bis auf 281 Euro angezogen.Der Aufwärtstrend ist intakt, investierte Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.04.2018)Börsenplätze Boeing-Aktie:XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:272,47 EUR -1,90% (25.04.2018, 15:58)