Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (10.04.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Noah Poponak von Goldman Sachs:Laut einer Aktienanalyse bekräftigt Analyst Noah Poponak von Goldman Sachs seine neutrale Haltung in Bezug auf die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA).Dien Analysten von Goldman Sachs zeigen sich vom Optimismus der Investoren hinsichtlich der möglichen Szenarien die auf Boeing Co. zukommen könnten überrascht. Auf mittlere bis langfristige Sicht bestünden bezüglich der Gewinn- und Free Cash flow-Entwicklung keine größeren Sorgen. Der Markt scheine davon auszugehen, dass Boeing die Softwareprobleme relativ schnell lösen könne.Analyst Noah Poponak weist derweil auf die vorhandenen Risiken hin und kürzt das Kursziel für die Boeing-Aktie von 420,00 auf 393,00 USD.Die Analysten von Goldman Sachs stufen in ihrer Boeing-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "neutral" ein.Börsenplätze Boeing-Aktie:XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:328,00 Euro -0,33% (10.04.2019, 15:14)