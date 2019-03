Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

319,01 EUR -0,18% (22.03.2019, 09:04)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

362,17 USD -2,83% (21.03.2019, 21:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (25.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Dem US-Flugzeugbauer drohe eine neue Prozesswelle. Wie das "Handelsblatt" berichte, würden immer mehr Kanzleien gegen Boeing wegen der beiden Abstürze der 737 Max klagen. Nachdem bereits die erste Airline Bestellungen storniert habe, würden nun die Angehörigen der Todesopfer Schadensersatz in den USA fordern.Derweil habe sich der Abverkauf bei der Boeing-Aktie fortgesetzt. Am Freitag habe das Papier ein neues Tief markiert. Charttechnisch sei es nun wichtig, dass die 200-Tage-Linie bei 359,10 USD halte. Sonst drohe der Test der breiten Unterstützungszone um die 350 USD. Investierte Anleger könnten mit einem Stopp bei 270 Euro dabei bleiben. Neueinsteiger sollten eher den großen Rivalen Airbus ins Auge fassen, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:323,30 EUR -1,68% (22.03.2019, 17:35)