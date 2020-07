Tradegate-Aktienkurs Blueprint Medicines-Aktie:

83,00 EUR +22,82% (14.07.2020, 11:09)



Nasdaq-Aktienkurs Blueprint Medicines-Aktie:

76,65 USD -2,94% (13.07.2020, 22:00)



ISIN Blueprint Medicines-Aktie:

US09627Y1091



WKN Blueprint Medicines-Aktie:

A14SDD



Ticker-Symbol Blueprint Medicines-Aktie:

2L9



Nasdaq Ticker-Symbol Blueprint Medicines-Aktie:

BPMC



Kurzprofil Blueprint Medicines Corp.:



Blueprint Medicines Corp. (ISIN: US09627Y1091, WKN: A14SDD, Ticker-Symbol: 2L9, Nasdaq-Symbol: BPMC) ist eine Biotech-Gesellschaft aus den USA. Blueprint Medicines gehört zu den führenden Spezialisten im zukunftsträchtigen Bereich der Präzisionsonkologie. (14.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Blueprint Medicines-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Gesellschaft Blueprint Medicines Corp. (ISIN: US09627Y1091, WKN: A14SDD, Ticker-Symbol: 2L9, Nasdaq-Symbol: BPMC) unter die Lupe.Roche baue den Bereich der Präzisionsonkologie aus. Der Schweizer Pharmagigant habe eine Lizenz- und Kooperationsvereinbarung mit Blueprint Medicines für den RET-Inhibitor Pralsetinib geschlossen. Der Deal umfasse mehrere lukrative Komponenten für das US-Unternehmen. Blueprint Medicines erhalte eine Upfront-Zahlung in Höhe von 675 Mio. USD und habe Ansprüche auf bis zu 927 Mio. USD an Meilensteinzahlungen sowie Netto-Umsatzbeteiligungen außerhalb der USA. Zudem investiere Roche 100 Mio. USD via einer Beteiligung in Blueprint Medicines.Blueprint Medicines sei ein hochinteressanter Player im Bereich der Präzisionsonkologie und gehöre zu den Dauerfavoriten des "Aktionärs" im Biotech-Sektor. Mit dem lukrativen Roche-Deal würden zwar die Chancen auf eine Übernahme der US-Gesellschaft sinken. Das Beispiel Loxo Oncology habe jedoch gezeigt, dass trotz einer umfangreichen Lizenzvereinbarung (Wirkstoff Larotrectinib und mit dem Partner Bayer) eine Transaktion möglich sei, denn einige Monate später habe schließlich Eli Lilly den Blueprint Medicines-Konkurrenten für 8 Mrd. USD geschluckt.Die Blueprint Medicines-Aktie reagiere mit deutlichen Kursaufschlägen. "Der Aktionär" sehe den Roche-Deal positiv, auch wenn die Übernahmefantasien einen klaren (temporären) Dämpfer erhalten würden. Gelinge der nachhaltige Sprung über die 80-USD-Marke, würde der spekulative Wert ein klares Kaufsignal generieren. Mutige Anleger könnten zugreifen, sollten die Aufträge aber limitieren, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.07.2020)Börsenplätze Blueprint Medicines-Aktie: