Kurzprofil Block Inc.:



Block Inc. (ehemals Square Inc.) (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein global tätiges Technologieunternehmen mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen besteht aus Square, Cash App, Spiral, TIDAL und TBD54566975. Das Unternehmen entwickelt Tools, mit denen mehr Menschen Zugang zur Wirtschaft bekommen. Square unterstützt Verkäufer bei der Durchführung und Vergrößerung ihrer Geschäftstätigkeiten mit seinem integrierten Ökosystem aus Handelslösungen, Business-Software und Bankingservices. Mit Cash App kann jeder leicht Geld senden, ausgeben oder in Aktien oder Bitcoin investieren. Spiral (vormals Square Crypto) entwickelt und finanziert kostenlose Open-Source-Bitcoin-Projekte. Künstler nutzen TIDAL, um unternehmerischen Erfolg zu haben und sich auf umfassendere Weise mit ihren Fans zu verbinden. TBD54566975 arbeitet an einer offenen Entwicklerplattform, mit der der Zugang zu Bitcoin und anderen Blockchain-Technologien einfacher wird, ohne dass man eine Institution durchlaufen muss. (14.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Block-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Block Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Die Aktie von Block (ehemals Squre) trotze dem durchwachsenen Gesamtmarkt und steige zu Wochenbeginn um 3,5 Prozent. Sie könne sich dabei weiter von ihrem 52-Wochen-Tief aus der Vorwoche absetzen. Ein bullisher Analystenkommentar samt neuer Kaufempfehlung von der Bank of America sorge dabei für kräftigen Rückenwind.Bereits am Freitag habe Analyst Jason Kupferberg die Aktie des Fintech-Konzerns von "neutral" auf "buy" hochgestuft und ein Kursziel von 185 Dollar ausgegeben. Ausgehend vom Schlusskurs am Donnerstag habe er damit rund 70 Prozent Kurspotenzial signalisiert und selbst vom aktuellen Niveau aus sehe er bei Block noch rund 63 Prozent Luft nach oben.Grund für seinen Optimismus: Nachdem die Aktie in den letzten Monaten im Tief um mehr als 60 Prozent vom Allzeithoch und alleine seit Anfang Januar um rund 30 Prozent eigebrochen sei, sei sie nun deutlich unterbewertet. Speziell mit Blick auf das Geschäft mit der beliebten Banking-App "Cash" gestehe der Markt dem Unternehmen nicht annähernd genug Wert zu.Sobald das Management etwas klarere Einblicke in die künftigen Erwartungen bei der "Cash"-App gewährt - was unserer Auffassung der Bank of America (BofA) bereits im Rahmen der Q4-Zahlen am 24. Februar passieren könnte, werde die Wall Street ihren Blick auf die Bewertung des Unternehmens anpassen müssen, so Kupferberg. Und das wiederum könnte eine deutliche Erholung der Aktie in Gang bringen."Der Aktionär" habe in Ausgabe 06/2022 ebenfalls auf die nahezu historisch günstige Bewertung der Block-Aktie hingewiesen und eine Comeback-Wette für risikofreudigen Anleger eröffnet. Mutige können auf dem aktuellen Niveau weiterhin aufspringen und auf eine positive Überraschung bei den Zahlen in der kommenden Woche spekulieren, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Block-Aktie. Ein vergleichsweise enger Stopp zur Absicherung sei dabei jedoch unerlässlich. (Analyse vom 14.02.2022)Hinweis auf Interessenskollision:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Block.