Boston (www.aktiencheck.de) - Europa wurde aus der Not geboren, und in der Not blüht es auf, vor allem wenn Frankreich und Deutschland sich darauf einigen, die Führung zu übernehmen. Beide Länder überquerten den Rubikon und vereinbarten EU-Transfers in Höhe von 500 Milliarden Euro an Sektoren und Regionen, die am stärksten vom Virus betroffen sind, so Agnès Belaisch, Managing Director und Chief European Strategist des Barings Investment Institute, im Kommentar zur Corona-Krise aus amerikanischer Sicht.



Die Mittel würden als Teil des mehrjährigen EU-Haushalts verwaltet und über die Ausgabe von Anleihen durch die Europäische Kommission aufgebracht. Das Geld aus dem Haushalt sei fungibel, aber so nah an den Corona-Bonds, wie es nur gehe. Aber habe es wirklich ein Virus und ein deutsches Bundesverfassungsgericht gebraucht, um die europäische Transferunion auf den Weg zu bringen?



Wir hätten dieser Tage einen Blick auf die neue Post-Virus-Weltordnung werfen können. Die EU habe ihre Entscheidung angekündigt, den Verbraucherschutz zu lockern, um nationale Champions zu schaffen und zu unterstützen, die in der Lage seien, auf der globalen Bühne zu konkurrieren. Damit sei offiziell der Grundstein für eine europäische Souveränitätspolitik gelegt, nicht unähnlich den gleichartigen Bestrebungen in anderen Teilen der Welt. Die EU werde ihre Pole-Position nicht aufgeben, ohne hart darum zu kämpfen. (20.05.2020/ac/a/m)



