Insgesamt würden die Experten davon ausgehen, dass die Zinsen länger niedrig bleiben würden. Und das ungeachtet höherer Preise und dem offenkundigen Wunsch der Zentralbanken, ihre Anleihenkäufe möglichst schnell zurückzufahren. Ultraniedrige Zinsen seien zwingend, damit das System nicht kollabiere, denn die Schuldenberge seien heute höher als während des Zweiten Weltkriegs.



Unterdessen scheine China entschlossen, sein Wirtschaftsmodell an realwirtschaftlichen Erfordernissen auszurichten, seine Staatsverschuldung zu senken und Ungleichheit in der Gesellschaft zu beseitigen. Auf mögliche Einbrüche an den Finanzmärkten zu reagieren, sei für Peking von eher untergeordneter Bedeutung. Auf längere Sicht dürfte das für die Märkte von Vorteil sein. Denn Anleger seien sich nun des Risikos stärker bewusst und somit in der Lage, Vermögenswerte exakter zu bewerten.



Aber die Wirtschaftspolitik im Riesenreich könnte 2022 den Konjunkturmotor weltweit ins Stottern bringen und Marktteilnehmer veranlassen, ihre Erwartungen nach unten zu schrauben.



Schon in diesem Jahr hätten sich Anleger gezwungen gesehen, über die Folgen des Klimawandels für ihre Vermögensallokation nachzudenken. Für 2022 gelte das umso mehr. Ländern, die zu den Nettoimporteuren fossiler Brennstoffe gehören würden, sei daran gelegen, ihre Energiesicherheit zu verbessern. Derweil seien Anleger auf der Suche nach Klimalösungen und neuen Technologien, um sich auf eine durchgreifende Neuausrichtung der Wirtschaft vorzubereiten. Von den politischen Entscheidungsträgern werde der Klimawandel nicht mehr infrage gestellt. Entsprechend zahlreich seien die Maßnahmen, die zu seiner Eindämmung ergriffen würden, auch wenn fraglich sei, ob es eine Zusammenarbeit auf globaler Ebene geben werde.



Die Herausforderungen, die ein verändertes Konsumverhalten mit sich bringe, würden dadurch jedoch nicht kleiner. Die Experten würden folglich mit vielen Hindernissen auf dem Weg zur Klimaneutralität rechnen, von denen einige noch nicht eingepreist seien. 2022 könnten sich börsengehandelte Wertpapiere stärker im Gleichschritt entwickeln. Deshalb würden die Privatmärkte für langfristig orientierte Anleger möglicherweise auch weiterhin eine alternative Quelle für Kapitalwachstum sein, vor allem dank der Umstellung von klimabelastenden auf umweltschonende Vermögenswerte. Zur Diversifizierung von Portfolios dürften sich ausgewählte Anleihen und Aktien aus Asien anbieten. Andererseits könnten die werthaltigen Bereiche der Aktienmärkte in Industrieländern sowie Immobilien ein guter Schutz bei moderatem Preisauftrieb sein.



Die Rahmenbedingungen für die Währung der Vereinigten Staaten würden sich verändern, denn Amerika sei zunehmend darauf angewiesen, dass Länder, die nicht unbedingt zu seinen Freunden zählen würden, seine Anleihen kaufen würden. Der Greenback könnte 2022 von defensiven Anlagestrategien profitieren, wenn die Schwankungen zunehmen würden. Sollten aber China und Japan, beunruhigt durch die Diskussionen über die Schuldenobergrenze, das Haushaltsdefizit und das starke Geldmengenwachstum, ihre Bestände an US-Staatsanleihen schneller abbauen und/oder verstärkt längere Laufzeiten kaufen, könnte die FED gezwungen sein, mit höheren Renditen heimische Käufer anzulocken.



Erschwerend komme hinzu, dass die staatlichen Hilfsprogramme 2022 langsam auslaufen würden, sodass die Arbeitslosigkeit steigen werde. Zudem würden die Menschen weniger Geld in der Tasche haben, insbesondere wenn die Energiepreise hoch bleiben würden. Dann werde den Währungshütern möglicherweise nichts anderes übrigbleiben, als bei der angekündigten Liquiditätsverknappung zurückzurudern. Andernfalls könnten sie sich einem Dilemma nach dem Muster von Catch-22 gegenübersehen. Denn die Märkte könnten allmählich glauben, dass die hohe Inflation noch deutlich länger anhalte, was Anleger im weiteren Verlauf des Jahres veranlassen würde, ihr Anlagerisiko erneut zu überdenken. (25.11.2021/ac/a/m)





Kronberg im Taunus (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2021 brachte die von vielen erhoffte Konjunkturerholung, so Andrew McCaffery, Global CIO, Asset Management, Fidelity International.Unternehmen und Geschäfte hätten wieder geöffnet, Pendler seien an ihre Schreibtische zurückgekehrt, und die Mutigen hätten sogar in den Urlaub gefahren. Aber von einer Rückkehr zur Normalität habe dennoch keine Rede sein können angesichts nach oben schießender Energiepreise, hoher Schuldenberge und einem Wachstum, das den Zenit schon wieder überschritten habe.In dieser Gemengelage wachse in den nächsten zwölf Monaten die Gefahr politischer Fehlentscheidungen. Zentralbanken und Regierungen stünden, ähnlich wie die Flugzeugbesatzung in Joseph Hellers Roman "Catch-22", vor schwierigen, wenn nicht gar unlösbaren Aufgaben. Und es gelte, bei dem aktuellen Catch-2022 das Vertrauen der Märkte nicht zu verspielen.Ein solches Dilemma sei beispielsweise die Frage, wie die Geldpolitik gestrafft und die Inflation im Zaum gehalten werden könne, ohne den Aufschwung abzuwürgen. Ein weiteres seien die steigenden Energiepreise und der Umgang mit ihnen vor dem Hintergrund des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. Die politischen Rahmenbedingungen so anzupassen, dass sich diese widersprüchliche Dynamik auflöse, werde kein leichtes Unterfangen.