Und das Liquiditätspolster vieler betroffener kleiner und mittelständischer Unternehmen sei relativ dünn. Eine Umfrage in China sei zum Ergebnis gekommen, dass bei rund zwei Drittel der Unternehmen die Liquidität für maximal zwei Monate reiche. "So führt der Angebots- und Nachfrageschock fast zwangsläufig zu Liquiditätsengpässen auf dem Finanzierungsmarkt, weil Unternehmen zur Liquiditätsbeschaffung ihre Kreditlinien ziehen oder es zu Kreditausfällen kommt", so Galler.



Diese wirtschaftlichen Dynamiken seien seit Implementierung der Eindämmungsmaßnahmen nun auch in Europa und den USA zu beobachten. Aus diesem Grund hätten die Notenbanken weltweit die Liquiditätsschleusen in einem nie dagewesenen Ausmaß geöffnet und die Regierungen weltweit hätten erhebliche Fiskalprogramme verabschiedet, um den betroffenen Unternehmen zu helfen, über die Schocks hinwegzukommen.



China und inzwischen auch Südkorea hätten aber auch Anschauungsmaterial zum Weg aus der Krise geliefert. Neben rigorosen Maßnahmen zur Einschränkung sozialer Kontakte hätten ausgeprägte Tests zur Eindämmung der Epidemie beigetragen. Die Lockerung der Quarantänemaßnahmen und die Normalisierung der Wirtschaft hätten in diesen Ländern wieder begonnen, unterstützt durch weitere Konjunkturpakete.



"Das sollte uns bei der aktuell schlechten Nachrichtenlage vor Augen führen, dass die Corona-Krise eine temporäre Krise ist. Für Unternehmen bedeutet das, dass in diesem Jahr die Gewinne aufgrund der globalen Rezession zwischen 20 und 30 Prozent fallen werden, doch für die Bewertung von Unternehmen spielt es eine viel größere Rolle, was in den Jahren danach passieren wird", erkläre Tilmann Galler. Und hier sollte man sich den Optimismus nicht nehmen lassen, dass sich nach dem Überwinden der Krise die Ertragslage wieder deutlich verbessern werde.



Einen guten Hinweis darauf, dass nach den kräftigen Kursverlusten inzwischen Krisenbewertungen an den Aktienmärkten Einzug gehalten hätten, gebe nach Analyse von Tilmann Galler der Blick auf das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV): "Zyklische Märkte wie der DAX oder auch Schwellenländer-Aktien haben inzwischen ein KBV auf dem Niveau vergangener Krisen. Der Mut, in solchen schwierigen Zeiten Positionen zu halten oder gar aufzubauen, wurde nach den Erfahrungen der letzten drei Jahrzehnte auf mittel- bis langfristige Sicht mit überdurchschnittlichen Erträgen belohnt. Den Pessimisten mögen die aktuellen Schlagzeilen gehören - den Optimisten gehört jedoch die Zukunft", so Galler. (08.04.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die globale Corona-Pandemie stellt Wirtschaft und Finanzmärkte vor historische Herausforderungen, so Tilmann Galler, Kapitalmarktstratege bei J.P. Morgan Asset Management in Frankfurt.Die Unsicherheit habe die Volatilität im März sowohl an den Aktien- als auch an den Anleihenmärkten auf ein Niveau wie vor zwölf Jahren, während der Finanzkrise, steigen lassen. Der amerikanische Aktienmarkt habe den schnellsten Kurssturz von einem Allzeithoch der Nachkriegsgeschichte verzeichnet. Allein im März habe es im S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) 13 Tage mit Veränderungen von über 4 Prozent im Tagesverlauf gegeben. Zum Vergleich: In den letzten fünf Kalenderjahren habe es gerade einmal zwei solcher Tage gegeben. Nach Ansicht von Tilmann Galler lohne ein Blick dorthin, wo COVID-19 als erstes zugeschlagen habe: "China ist uns bei der Bewältigung der Krise ein bis zwei Monate voraus und liefert sehr gutes Anschauungsmaterial, was wir wirtschaftlich noch zu erwarten haben."Zwei Fragen würden sich derzeit im Besonderen stellen: Erstens, wie lange dauere die Krise und wie gravierend seien ihre wirtschaftlichen Folgen? Und zweitens, ob die Corona-Krise nach dem Crash im März nun bereits vollständig eingepreist sei. Die Antwort zur ersten Frage hänge laut Tilmann Galler einerseits von der Medizin ab und wie schnell es gelinge, einen Impfstoff, ein wirksames Medikament oder einen zuverlässigen Schnelltest zu entwickeln. Andererseits gelte es seiner Meinung nach zu beobachten, wie erfolgreich die fiskalischen und monetären Hilfspakete die drei wirtschaftlichen Schocks absorbieren könnten, die durch die inzwischen global verordneten Maßnahmen zur Einschränkung der sozialen Kontakte ausgelöst worden seien: "Die globale Wirtschaft muss nun fast gleichzeitige Schocks verdauen: einen Angebotsschock, einen Nachfrageschock und einen Liquiditätsschock - das macht diese Krise so einzigartig und gefährlich", sei der Experte überzeugt.