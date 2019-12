Ein großer Teil der Weihnachtseinkäufe werde in den USA inzwischen online getätigt. Profiteure dieser Entwicklung seien Online-Händler, wie beispielsweise Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866). Auch 2019 habe der Versandriese neue Rekorde für Black Friday und Cyber Monday vermelden können. Demnach sei der diesjährige Black Friday der bis dato beste Black Friday in der Unternehmensgeschichte gewesen und Cyber Monday sei der beste Verkaufstag aller Zeiten gewesen, basierend auf der Anzahl der weltweit bestellten Artikel. An seinen Konkurrenten Alibaba (ISIN US01609W1027/ WKN A117ME) komme Amazon allerdings noch lange nicht heran. Allein an dem chinesischen Black Friday-Pendant Singles' Day habe Alibaba Waren im Wert von 38,4 Mrd. US-Dollar verkauft.



Nicht nur in den USA, auch hierzulande erfreuen sich Black Friday und Cyber Monday immer größerer Beliebtheit, so Steffen Droemert weiter. Laut einer Auswertung des Online-Portals mydealz hätten sich in den Tagen vor den Rabatttagen 8,9 Mio. Kunden über die aktuellen Schnäppchen informiert. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies ein Anstieg um 16,2%. Der Handelsverband Deutschland (HDE) habe für Black Friday und Cyber Monday einen Umsatz von 3,1 Mrd. Euro prognostiziert. Gegenüber 2018 wäre dies ein Zuwachs von 22%.



Besonders gefragt seien bei den deutschen Online-Shoppern Angebote in den Bereichen Mode und Accessoires. So sei es nicht verwunderlich, dass der Online-Modehändler Zalando (ISIN DE000ZAL1111/ WKN ZAL111) ein neues Rekordergebnis in der Cyber Week verbucht habe. Die Tage um den ersten Advent hätten gereicht, um rund 840.000 neue Kunden zu gewinnen. Zudem hätten die Berliner an Black Friday in der Spitze rund 7.200 Bestellungen pro Minute verzeichnet - im Vorjahr habe der Spitzenwert noch bei 4.200 gelegen. (Ausgabe vom 06.12.2019) (09.12.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Alljährlich geben die beiden Shopping-Events Black Friday und Cyber Monday den Startschuss für das Weihnachtsgeschäft. Auch in diesem Jahr saß bei vielen Konsumenten das Geld locker, so Steffen Droemert, Wirtschaftsjournalist bei menthamedia, in einer aktuellen Veröffentlichung der DZ BANK.Im Mutterland des Black Friday, den USA, sei auch dieses Jahr wieder eifrig geshoppt worden. Laut dem Beratungsunternehmen Adobe Analytics seien allein an dem Freitag nach Thanksgiving Waren im Wert von 7,4 Mrd. US-Dollar online gekauft worden. Übertroffen worden sei dieses Ergebnis am darauf folgenden Cyber Monday - der Tag, an dem vor allem Online-Shops mit teils massiven Rabatten locken würden. Allein in den USA werde der Umsatz des Online-Handels an diesem Tag auf rund 9,4 Mrd. US-Dollar geschätzt. Gegenüber dem Vorjahr wäre dies eine Steigerung um fast 19%. Aber nicht nur im Internet sei eifrig geshoppt worden, auch der stationäre Einzelhandel habe dieses Jahr keinen Grund zur Klage gehabt. Laut dem US-Verband der Einkaufszentren seien am verlängerten Thanksgiving-Wochenende rund 160 Mio. Menschen in die Shoppingzentren geströmt und jeder Kunde habe im Schnitt Waren für über 500 US-Dollar gekauft.