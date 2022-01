Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze BlackRock-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

736,60 EUR -2,46% (14.01.2022, 15:08)



NYSE-Aktienkurs BlackRock-Aktie:

867,58 USD -1,98% (13.01.2022. 22:10)



ISIN BlackRock-Aktie:

US09247X1019



WKN BlackRock-Aktie:

928193



Ticker-Symbol BlackRock-Aktie:

BLQA



NYSE-Symbol BlackRock-Aktie:

BLK



Kurzprofil BlackRock Inc.:



BlackRock, Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) ist ein international tätiges Investmentunternehmen und gilt als einer der größten Anbieter von Anlageverwaltungs-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. BlackRock operiert als Treuhänder und Partner, handelt ausschließlich im Auftrag seiner Kunden und führt keine eigenen Wertpapier-Positionen. Der Konzern betreibt Tochtergesellschaften und damit verbundene Niederlassungen in vielen Bundesstaaten der USA sowie in Europa und Asien. (14.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BlackRock-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von BlackRock Inc. (ISIN: US09247X1019, WKN: 928193, Ticker-Symbol: BLQA, NYSE-Symbol: BLK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BlackRock habe am Freitag durchwachsene Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt. Der weltweit größte Vermögensverwalter habe zwar die Gewinnerwartungen des Marktes übertroffen, aber die Umsatzschätzungen der Analysten verfehlt. Beim verwalteten Vermögen sei eine magische Marke übertroffen worden. Die Aktie verzeichne dennoch vorbörslich Abgaben.BlackRock habe im Berichtszeitraum 1,61 Milliarden Dollar (10,42 Dollar je Aktie) verdient und damit mehr als im vergleichbaren Vorjahresquartal, als 10,18 Dollar je Anteilschein zu Buche gestanden hätten. Analysten hätten bei dieser Kennziffer im Schnitt lediglich mit 10,15 Dollar gerechnet.Die Umsätze hätten hingegen unter den Schätzungen der Experten gelegen. Statt der erwarteten 5,15 Milliarden Dollar habe der Vermögensverwaltungs-Riese nur 5,11 Milliarden Dollar erlöst - ein Zuwachs immerhin von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 4,48 Milliarden Dollar.Erfreulich: Das verwaltete Vermögen habe mit 10,01 Billionen Dollar zum 31. Dezember 2021 einen neuen Rekordwert erreicht. Am Ende des Vorjahres habe es noch bei 8,68 Billionen gelegen. Dabei habe BlackRock vor allem von starken Zuflüssen in seine aktiv verwalteten Anlagen profitiert. Fast die Hälfte des Netto-Neugeld-Zuflusses in Höhe von 211,7 Milliarden US-Dollar sei auf aktive Fonds entfallen.Die BlackRock-Aktie verliere vor US-Handelsstart am Freitag rund zwei Prozent.Auch wenn die Anleger mehr erwartet hätten - BlackRock sei der absolute Platzhirsch und am Markt bestens positioniert. Damit dürfte das Unternehmen auch zukünftig von den Kapitalzuflüssen an den Märkten profitieren. Die Aktie gehöre zu den Basisinvestments im Finanzsektor.Kurzum: Wer der Empfehlung des "Aktionär" (Ausgabe 25/2020) von Anfang gefolgt ist, liegt aktuell mit rund 59 Prozent vorn und bleibt in jedem Fall weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur BlackRock-Aktie. Kursziel: 1.000 Euro. (Analyse vom 14.01.2022)