Trotz eines Verlusts von rund vier Prozent auf 24-Stunden-Sicht notiere der Bitcoin mit Kursen um 43.000 Dollar weiterhin klar oberhalb des zähen Seitwärtstrends, der seit dem heftigen Rücksetzer im Mai das Chartbild bestimmt habe. Der Ausbruch über die obere Begrenzung des Trendkanals bei rund 41.500 Dollar sei durch Anschlussgewinne bestätigt worden und habe sich bislang als nachhaltig erwiesen.



Nach dem starken Lauf in der Vorwoche sei eine Konsolidierung zunächst nicht ungewöhnlich. Wichtig wäre allerdings, dass dabei die horizontale Unterstützung im Bereich von 41.500 Dollar unverletzt bleibe - ansonsten drohe eine Fortsetzung des Seitwärtstrends. Auf der Oberseite warte neben dem lokalen Hoch vom Sonntag bei 45.282 Dollar im Bereich von 48.000 Dollar die nächste große Hürde auf den Bitcoin.



Trotz des schwächeren Wochenstarts bleibe das Sentiment beim Bitcoin bullish. Laut dem Branchenportal cointelegraph.com könnten bereits die US-Inflationsdaten für Juli am Mittwoch (11. August) neue Impulse liefern. An den Märkten werde mit einem weiteren Anstieg der Teuerungsrate um 0,5 Prozent gerechnet - was den Bitcoin aufgrund seines deflationären Charakters noch attraktiver machen würde.



DER AKTIONÄR bleibe bei seiner positiven Langfrist-Einschätzung für den Bitcoin. Investierte Anleger können auf eine baldige Fortsetzung der dynamischen Aufwärtsbewegung spekulieren, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Für mutige Neueinsteiger könne die kurzzeitige Schwäche nach dem jüngsten Kaufsignal eine Einstiegsgelegenheit sein. (09.08.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) hat am Wochenende kräftig Gas gegeben und zeitweise die Marke von 45.000 Dollar zurückerobert, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Montagmorgen würden am Kryptomarkt zwar zunächst wieder rote Vorzeichen dominieren, doch insgesamt präsentiere sich die digitale Leitwährung deutlich freundlicher als noch vor einigen Wochen.