Professionelle Investoren würden bei ihren Entscheidungen aber in der Regel nicht nur Ertragsaussichten als Grundlage nutzen. Vielmehr seien sie an festgelegte Risikobudgets gebunden, die strukturiert gemanagt werden müssten. Digitale Assets würden hier allerdings das System sprengen. Während es für klassische Assetklassen wie Aktien und Renten Erfahrungen aus mehreren Jahrhunderten gebe, stünden die Kryptomärkte ganz am Anfang. Die typischen, zur Risikomessung üblicherweise herangezogenen Kennzahlen würden hier kaum oder gar keine brauchbaren Ergebnisse liefern.



Das liege zum einen daran, dass die Zeitreihen nicht lang genug seien. Dies ließe sich verschmerzen, wenn Investoren Abstriche bei der Langfristigkeit und damit eine höhere Unsicherheit der Daten hinnähmen. Wichtiger aber noch sei, dass sich viele Risikomaße, die gerade in professionellen Systemen eingesetzt würden, auf wissenschaftliche Erkenntnisse über das Verhalten von Börsenteilnehmern stützen würden. Solche aber gebe es für Kryptos schlichtweg nicht. Auch die Forschung stehe hier am Anfang. Allein der Antrieb vieler Anleger, Kryptos zu besitzen, dürfte sich oft schon von der Motivation von beispielsweise Aktienanlegern unterscheiden. Alternative Methoden zur Einschätzung der Werthaltigkeit von digitalen Token - und damit indirekt von deren Preisrisiken - könnten sich etwa auf fundamentale Daten stützen.



Kryptos seien aber ein wenig wie Gold: Auch bei dem Edelmetall gebe es keine wirklichen fundamentalen Daten, denn es werde nicht verbraucht oder in der Industrie - zumindest in größerem Umfang - verarbeitet. Es gebe lediglich die Verabredung, dass Gold wegen seiner besonderen Eigenschaften ein Wert zugesprochen werde. Dies ließe sich auch für Bitcoin & Co. so vereinbaren. Für Gold bestehe diese Verabredung allerdings bereits seit Tausenden von Jahren - da habe der Bitcoin noch viel aufzuholen. Und ja: Gold bleibe bestehen, auch wenn der Strom ausfalle. Wage jemand eine Prognose bezüglich der Stromnetze über die nächsten zweitausend Jahre?



Und für solch eine Verabredung wäre Vertrauen notwendig. Das aber sei angesichts der vielen Skandale rund um die Kryptos derzeit noch schwer aufzubauen. Auf der anderen Seite müsse auch angemerkt werden, dass der Reiz des Goldes im Laufe der Geschichte eine unendlich große kriminelle Energie freigesetzt habe, die mit dem einverständnislosen Besitzerwechsel einhergehe. Der Reiz des Bitcoin scheine ähnlich hoch zu sein - vielleicht also ein Indikator für seinen Wert?



Abgesehen von solch sehr generalisierenden Betrachtungen sei für ein solides Risikomanagement neben der Datenverfügbarkeit und dem Fehlen der fundamentalen Basis auch die Datenqualität zu dünn. So sei in einer Anhörung vor der US-Börsenaufsicht geäußert worden, dass ein sehr großer Teil der von diversen Handelsplattformen genannten Volumina nicht stattgefunden habe. Da es bis jetzt noch zu wenig Regulierung gebe, würden manche Kryptos immer noch in einem Graubereich auf Plattformen in weit entfernten Ländern mit durchaus eingeschränkter Rechtssicherheit gehandelt. Für einen Risikomanager seien digitale Assets also quantitativ kaum fassbar. Für Investoren bedeute das, dass sie zwar angesichts der verlockenden Ertragschancen darin investieren könnten. Sie müssten aber in jedem Fall diese Position als höchstes Risiko bewerten und mit einem Totalverlust rechnen.







Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der starke Anstieg des Bitcoin in den vergangenen Wochen lässt Anleger auf die neue Anlageklasse schauen, so Ivan Mlinaric, Geschäftsführer Quant.Capital Management GmbH.Angesichts der Kurssteigerungen scheine ein Einstieg verlockend. Die damit verbundenen Risiken würden sich allerdings kaum managen lassen, zu dünn und ungewiss sei die Datenlage.Schon 2017 hätten Bitcoin & Co. in der Breite einen fulminanten Anstieg hingelegt, die Blase platze allerdings 2018. Dem steilen Abstieg sei ein längeres Dümpeln auf niedrigem Niveau gefolgt. So niedrig, dass viele bereits das Ende der Kryptos verkündet hätten. Doch jetzt feiere insbesondere der Bitcoin einen neuen Anstieg. Viele Kommentatoren sähen hier schon eine interessante neue Anlageklasse für institutionelle Investoren.