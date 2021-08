JPMorgan-Chef Jamie Dimon, der den Bitcoin im Jahr 2017 noch als "Betrug" bezeichnet und Mitarbeitern, die damit handeln würden, mit der Kündigung gedroht habe, habe seine harte Haltung zuletzt etwas relativiert. Ein Unterstützer der neuen Assetklasse sei er allerdings nach wie vor nicht, habe er in einem CNBC-Interview im Mai gesagt.



Für Bitcoin und Co als Anlageklasse sei die Öffnung des größten Geldinstituts der USA für entsprechende Anlageprodukte aber dennoch ein wichtiges Signal. Der erleichterte Zugang über bestehende Investment-Kanäle dürfte die Nachfrage ankurbeln und zusätzliches Kapital in den Kryptosektor spülen.



Das trage am Freitag zur positiven Stimmung am Kryptomarkt bei. Der Bitcoin könne auf 24-Stunden-Sicht mehr als 4% zulegen und die 40.000-USD-Marke klar hinter sich lassen. Die Chancen auf einen nachhaltigen Ausbruch aus dem mittelfristigen Seitwärtstrend seien damit gestiegen.



Mutige Neueinsteiger könnten in diesem Fall wieder einen Fuß in die Tür stellen. Investierte Anleger könnten dabeibleiben.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JPMorgan gewährt ihren Kunden in den USA seit letztem Monat Zugang zu sechs verschiedenen Kryptofonds, mit denen sie an der Kursentwicklung von Bitcoin und Co partizipieren können, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".An die große Glocke hängen wolle die Großbank das allerdings nicht.Privatkunden von JPMorgan könnten seit Juli in vier Kryptofonds von Grayscale, den Bitcoin Trust von Osprey und einen neu aufgelegten Bitcoin-Fonds der New York Digital Investment Group (NYDIG) investieren. Letzterer ermögliche dabei direkten Zugang zu Bitcoins, die in einer Cold Wallet der Kryptofirma aufbewahrt würden - und stehe zunächst nur den superreichen Kunden der Privatbank von JPMorgan offen.Anteile an den übrigen fünf Kryptofonds könnten laut Medienberichten indes alles US-Kunden der Vermögensverwaltung von JPMorgan erwerben, auch die Nutzer der Trading-App "Chase", die in der Regel selbstständig investieren würden.Krypto gebe es nur "under the counter"Dieser Umstand zeige, dass das Unternehmen nach wie vor eine ambivalente Haltung zu Bitcoin und Co habe - und die Einführung der Produkte wohl nicht gänzlich aus freien Stücken erfolge. Bereits bei der Ankündigung entsprechender Investmentmöglichkeiten im April habe die US-Großbank hauptsächlich auf die große Nachfrage nach Kryptoprodukten seitens der Kunden verwiesen.