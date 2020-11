Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Kryptowährung Bitcoin war diese Woche kurz davor, die Höchstmarke von Ende 2017 von etwa 20.000 US-Dollar zu durchbrechen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Einigen Investoren hätten sich aber dann offensichtlich doch entschlossen, Gewinne mitzunehmen. Und die habe es reichlich gegeben. Gegenüber dem Jahresbeginn habe die auf einer offenen Blockchain basierende Währung um 160% zugelegt und im bisherigen Quartal immerhin rund 70%. Angetrieben worden sei die Rally unter anderem durch die Meldung, dass der Zahlungsanbieter PayPal (ISIN US70450Y1038/ WKN A14R7U) nunmehr (zunächst in den USA) es seinen Kunden ermögliche, Bitcoin über seine Plattform zu kaufen und zu verkaufen. Schaue man sich die Währung charttechnisch an, so könne man daraus durchaus erhebliches weiteres Kurspotenzial ableiten. Schon mit dem Überschreiten des 61,8% Fibonacci Retracements von 13.218 US-Dollar sei der doppelte Boden bei 3.100 bzw. 3800 US-Dollar bestätigt worden, woraus sich ein Kursziel von rund 25.000 US-Dollar ergebe. Extrapoliere man die Anfang 2015 gestartete große Kursbewegung vom doppelten Boden aus, seien Kurse von über 30.000 US-Dollar mehr als reine Fantasie. Wichtig sei bei alledem: Die extrem hohe Volatilität bei Bitcoin bedeute, dass diese Anlage hochgradig riskant bleibe. (Ausgabe vom 26.11.2020) (27.11.2020/ac/a/m)



