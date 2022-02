Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bitcoin hat gestern einen Rückschlag erlitten, als Berichte über einen Schusswechsel zwischen ukrainischen Truppen und prorussischen Separatisten in der Ostukraine den Appetit auf sichere Anlagen wie Gold auf Kosten von Kryptowährungen und Aktien erhöhten, so die Experten von XTB.Zwar habe ein wachsender Trend institutioneller Anleger, die seit Beginn der Pandemie Kryptowährungen in ihre Bestände aufgenommen hätten, den Bitcoin als Vermögenswert legitimiert, doch könne er immer noch nicht als sicherer Hafen ähnlich wie Gold betrachtet werden, da er weiterhin wachstumssensiblen Vermögenswerten wie Aktien folge. Daher würden viele Analysten weitere Rückgänge für Kryptowährungen voraussehen, wenn die geopolitischen Spannungen eskalieren würden.Bitcoin sei am Donnerstag um über 7% auf 40.500 Dollar gefallen und habe damit den stärksten Rückgang an einem Tag seit dem 21. Januar verzeichnet. Derzeit nähere sich der Preis der psychologischen Unterstützung bei 40.000 Dollar, die durch die untere Grenze der 1:1-Struktur und den 200er-SMA markiert werde. Sollte es zu einem Durchbruch nach unten kommen, könnte sich die Abwärtsbewegung bis zur Unterstützung bei 38.000 Dollar ausdehnen, die mit dem 78,6% Fibonacci-Retracement der im Juli 2021 gestarteten Aufwärtswelle übereinstimme, oder sogar bis zur 33.000-Dollar-Marke, wo sich die Tiefs vom Januar 2022 befinden würden. Gelinge es den Käufern hingegen, die Kontrolle wiederzuerlangen, könnte ein weiterer Aufwärtsimpuls in Richtung 41.500 Dollar erfolgen. (Quelle: xStation 5) (18.02.2022/ac/a/m)