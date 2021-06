Wird Bitcoin ein anerkanntes Zahlungsmittel?

Bestes Beispiel dafür ist Tesla-Chef Elon Musk, der die Zahlungsoption mit Bitcoin wieder zurückzog. Für ihn stand dabei im Fokus, dass das Mining von Bitcoin zu viele Ressourcen verbraucht, um als umweltfreundlich zu gelten. Andere Händler und Dienstleister bieten die Zahlung allerdings noch an. Dazu zählt z. B. die Buchungsplattform Travala, auf der Rechnungen für Flüge und Hotelzimmer mit gängigen Kryptowährungen beglichen werden können. In der iGaming-Branche eröffnen sich weitere Türen für Bitcoin. Im Netz gibt es eine eigene Sparte für Bitcoin Casinos, in denen die Kryptowährung als Zahlungsmethode bereitsteht. Hier können schnelle Einzahlungen mit Bitcoin getätigt werden, zusätzlich stehen aber auch anderen Zahlungsmethoden bereit. Ob auch eine Auszahlung mit Bitcoin möglich ist, hängt von dem jeweiligen Anbieter ab. Beliebt ist die Option vor allem bei Usern, die ein hohes Maß an Sicherheit bei den Transaktionen genießen möchten. Da die Einträge in der Blockchain unveränderlich sind, besteht keine Gefahr durch betrügerische Tätigkeiten.



Bitcoin als begrenzte Währung

Eine weitere Hürde in Richtung Mainstream ist die Begrenztheit der digitalen Währung. Bereits von Anfang an wurde in der Blockchain festgelegt, wie viele Coins insgesamt gefunden werden können. Insgesamt sind das in etwa 21 Millionen, mehr als 80% davon wurden bereits geschürft. Damit wird es nicht mehr lange dauern, bis das Mining der Kryptowährung nicht mehr möglich sein wird. Sinkt das Angebot, kann natürlich die Nachfrage ordentlich nach oben steigen. Damit könnte der Kurs der Kryptowährung enorm ansteigen. Gleichzeitig wird durch sogenannte "Halvings" der Anreiz zum Schürfen der Coins reduziert. Zu angekündigten Zeitpunkten wird dadurch nämlich die Belohnung für das Verifizieren der Transaktionen – das beim Mining durchgeführt wird - auf die Hälfte reduziert. Damit erhalten Miner also nur noch die Hälfte an Bitcoin. So soll der Prozess verlangsamt werden und eine Inflation verhindert oder zumindest verringert werden. Der Kurs von Bitcoin steigt damit erfahrungsgemäß wieder an, gleichzeitig bleibt das Angebot begrenzt. Dies ist zwar in erster Instanz gut für Anleger, erschwert den Weg in Richtung Mainstream-Währung allerdings deutlich. Denn wenn die Coins immer teurer werden und gleichzeitig stark begrenzt sind, können weniger Menschen damit bezahlen. Allerdings darf man nicht davon ausgehen, dass die maximalen 21 Millionen Coins nur auf die gleiche Anzahl von Menschen verteilt werden können – schließlich ist es auch möglich, nur den Bruchteil einer Coin zu besitzen. Bitcoin können also trotzdem von einer breiten Masse verwendet werden, als internationale Währung, die von einem Großteil der Weltbevölkerung eingesetzt wird, ist sie aber womöglich nicht geeignet.



Der Weg in den Mainstream ist für Kryptowährungen wie Bitcoin nicht einfach. Während die digitale Währung zwar in aller Munde ist, liegt der Großteil der Coins in den Händen weniger. Aus diesem Grund haben sich viele Online Shops und Plattformen bisher noch nicht dazu entschlossen, Kryptowährungen als Zahlungsmittel anzunehmen. Das könnte sich in Zukunft allerdings ändern, denn die Nachfrage bestimmt das Angebot. Gleichzeitig steigt das Interesse für eine Investition mit der Praktikabilität von Bitcoin. Könnte man die digitale Coin öfter für Zahlungen einsetzen, würde wohl auch die Kaufbereitschaft bei dem Otto-Normal-Verbraucher steigen - hier beißt sich die Katze in den Schwanz! Die Zukunft von Bitcoin bleibt damit weiterhin ungewiss. (28.06.2021/ac/a/m)









