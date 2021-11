Für Fantasie an den Märkten sorge zum einen ein Tweet des Grayscale-Chefs Barry Silbert. "Es wird eine große Woche", schreibe er auf dem Kurznachrichtendienst. Es werde nun vermutet, dass es neue Nachrichten zum Grayscale Bitcoin Trust geben werde. Bereits im Vorfeld habe Silbert angekündigt, den Trust in einen ETF umzuwandeln. Dies wäre ein gutes Signal für die Akzeptanz des Bitcoin am Markt, denn der Grayscale ETF solle ein sogenannter Spot ETF werden.



Auch die gute Stimmung an den Aktienmärkten sowie die Fantasie rund um den Bitcoin als Inflationshedge würden unverändert für positives Momentum bei den Kryptos sorgen.



Doch nicht nur die größte Kryptowährung ziehe an, sondern auch Ethereum. Die nach Marktwert zweitgrößte Digitaldevise habe dabei vor wenigen Stunden sogar ein neues Rekordhoch von 4.782 Dollar erreicht. Ethereum gelte unter Fachleuten als technisch versierte und vielseitig einsetzbare Digitalwährung. Sie werde insbesondere für den Wachstumssektor dezentralisierter Finanztransaktionen - kurz DeFi - verwendet.



"Der Aktionär" glaube unverändert an das Potenzial der großen Kryptowährungen. Insbesondere die höhere Akzeptanz von Kryptowährungen bei institutionellen Investoren könne Bitcoin und Ethereum auch künftig Aufwind geben. Anleger würden die Gewinne laufen lassen. (08.11.2021/ac/a/m)





